Esce dal coma quindicenne caduto da altalena nella villa di Vibo

Si è risvegliato dal coma il ragazzo di 15 anni caduto rovinosamente a terra sabato sera dall’altalena della villa comunale di Vibo Valentia. A causa della gravità delle ferite riportate, era stato immediatamente ricoverato all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sottoposto a intervento chirurgico, nel pomeriggio di ieri è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Neurochirurgia dove resterà in osservazione ancora per qualche giorno. Il miglioramento delle condizioni di salute ha indotto i medici a d avviare le procedure di risveglio del ragazzo dal coma farmacologico. Il quindicenne (studente del Liceo Scientifico di Vibo) si è così risvegliato venendo disposto il trasferimento in altro reparto. Proseguono intanto le indagini da parte della polizia della Questura di Vibo Valentia per fare piena luce sull’incidente ed accertare eventuali responsabilità per l’accaduto. Il ragazzo non era da solo nella villa comunale e la polizia ha proceduto a sequestrare l’altalena al fine di compiere tutti gli accertamenti del caso.

