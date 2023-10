In coma un ragazzo 15enne caduto dall’altalena, sequestrata la giostra nella villa di Vibo

Indagini da parte della polizia per far luce sull’incidente avvenuto sabato sera all’interno della villa comunale di Vibo Valentia dove un 15enne è caduto dall’altalena sbattendo rovinosamente il capo a terra. La giostra è stata sequestrata dai poliziotti per compiere ulteriori accertamenti. Il ragazzo si trova attualmente in coma farmacologico all’ospedale Pugliese di Catanzaro dopo un intervento chirurgico per la riduzione di un ematoma alla testa. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo non si trovava da solo ma insieme ad un gruppo di coetanei. Resta da capire se sia stato spinto sull’altalena dai ragazzi che si trovavano in sua compagnia – e sia volato dalla stessa cadendo rovinosamente al suolo – oppure ci si trovi dinanzi ad un incidente del tutto involontario.

