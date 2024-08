Sette auto e uno scuolabus danneggiati nella notte tra Arena e Acquaro: indagini in corso

Le vetture erano parcheggiate in tre diversi posti. In tutti i casi sono stati distrutti i vetri. Al vaglio dei carabinieri le immagini degli impianti di videosorveglianza

Sette auto danneggiate nella notte ad Arena e nella vicina Acquaro stessa sorte per lo scuolabus comunale. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Arena. In particolare, ad essere prese di mira da ignoti sono state quattro auto parcheggiate lungo la strada provinciale numero 58, mentre altre tre sono state danneggiate nei pressi di un ristorante in località San Lorenzo. In tutti i casi sono stati distrutti i vetri delle vetture (lunotti posteriori, parabrezza e finestrini laterali).

Ad Acquaro, invece, sono stati frantumati i vetri laterali dello scuolabus comunale parcheggiato nei pressi di un distributore di carburanti. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire agli autori dei danneggiamenti ed ai motivi che vi sono alla base.