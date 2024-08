Arena, la rievocazione storica La Castellana e l’osservazione astronomica animano la notte dei desideri -Video

Un suggestivo viaggio nei boschi serresi e nella storia locale ha arricchito la serata dedicata a San Lorenzo. Bilancio positivo per l’evento promosso dall’associazione Terre bruniane in sinergia con l’amministrazione comunale e con il Planetarium Pythagoras

Una “notte dei desideri” tra natura, storia e cieli stellati. È un bilancio positivo quello dell’associazione Terre bruniane in merito all’iniziativa promossa tra Serra San Bruno e Arena. Circa sessanta persone anno aderito alla giornata di trekking alla scoperta dei boschi serresi e del borgo di Arena. L’appuntamento, cui hanno partecipato anche numerose famiglie con bambini, è partito nel pomeriggio. Prima una passeggiata nell’area circostante il santuario di Santa Maria del bosco, poi la tappa al castello di Arena dove il gruppo, sulla via del tramonto, ha potuto ammirare la rievocazione storica “La Castellana”. Si tratta di una manifestazione realizzata dall’amministrazione comunale tra le più importanti a livello regionale, in grado di richiamare centinaia di persone nel piccolo centro del vibonese.

Un tuffo nel glorioso passato che dalla centralissima piazza, dispiegandosi tra le viuzze del centro storico, ha fatto tappa al castello Normanno. In serata, invece, è stato dato spazio alla didattica e divulgazione scientifica e astronomica che ha permesso ai partecipanti di osservare la volta celeste, la luna e i pianeti tramite l’ausilio di telescopi professionali e alle spiegazioni degli gli astronomi Rosario Borrello e Andrea Pristeri del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria. Un risultato straordinario per il team guidato dalla presidente Giulia Scordo che proseguirà anche nei prossimi giorni con iniziative volte alla promozione dei siti d’interesse storico-naturalistico poco conosciuti. Martedì 13 agosto, in programma un nuovo appuntamento con la storia degli scalpellini nel bosco Archiforo.