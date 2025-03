Incendi boschivi: il Comune di Arena pubblica l’elenco delle aree colpite a partire dal 2008 per aggiornare il catasto

Il Comune di Arena ha recentemente aggiornato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, in ottemperanza alla legge n 353/2000. La determinazione approva quindi l’elenco provvisorio aggiornato dal 2008 al 2023 (15 anni consecutivi). L’aggiornamento del catasto e la pubblicazione degli elenchi provvisori sull’albo pretorio on-line del Comune di Arena consentiranno ai cittadini interessati di presentare eventuali osservazioni.

Una volta approvati definitivamente gli elenchi, le aree indicate saranno soggette ai divieti previsti dall’art 10, comma 1, della legge quadro in materia di incendi boschivi. Dai documenti consultati, si evince che il Comune di Arena è stato interessato da diversi incendi boschivi negli anni passati, come emerge dai rilievi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri. Un’analisi della distribuzione temporale di questi eventi rivela una ciclicità preoccupante, con alcuni anni particolarmente segnati dalle fiamme:

2008 : località Gattarello-Grizzine il 25 agosto e località Umbro l’11 settembre;

: loclaità Arina-Larina il 20 agosto;

: località Arina il 24 e 25 agosto;

: due incendi in località Mongianella il 30 agosto;

: località Quatrera il 15 agosto;

: località Grizzina il 29 luglio e via Grande il 9 agosto;

: località Grizzina il 29 luglio e via Grande il 9 agosto; 2022: località Cerasara il 6 maggio e C.da Sant’Antonio (Gerocarne, erroneamente caricato su Arena) l’1 agosto;

Dai documenti e dalle ortofoto presenti sugli incendi boschivi registratisi nel tempo, risulta che negli anni 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 e 2023 non si sono verificate comunicazioni di aree percorse dal fuoco e i dati relativi allo scorso anno non sono ancora disponibili.