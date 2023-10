Auto contro scooter a Serra San Bruno: 17enne trasferito in elisoccorso

Incidente stradale tra un motorino e un’auto a Serra San Bruno. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni che si trovava alla guida di uno scooter e che ha riportato diversi traumi e contusioni venendo sbalzato dal mezzo a causa dello scontro. Per lui – che è caduto rovinosamente sull’asfalto – si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto, oltre al personale Suem del 118, anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità, e per il ripristino della viabilità rimasta bloccata

LEGGI ANCHE: Scontro tra due auto a Nicotera Marina, un ferito grave

In coma un ragazzo 15enne caduto dall’altalena, sequestrata la giostra nella villa di Vibo

Incidente a Filadelfia, 65enne si ferisce con la motosega: trasferito a Catanzaro