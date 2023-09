Incidente nel Crotonese, morto motociclista finito in una scarpata

Un motociclista ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla statale 107 Silana Crotonese, a Caccuri, in provincia di Crotone. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Secondo quanto si è appreso, il motociclista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del motoveicolo finendo in una scarpata a circa 3 metri dalla sede stradale. I Vigili del Fuoco, intervenuti da San Giovanni in Fiore e da Crotone su richiesta della Polizia stradale, hanno provveduto al recupero del corpo. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell’uomo. (Agi)