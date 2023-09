Incidente a Crotone, scontro tra scooter e auto: gravi padre e figlia di dieci anni

Di Procolo Guida

Brutto incidente nella periferia di Crotone. Nel quartiere San Francesco, padre e figlia su una moto Honda Sh, hanno impattato contro un’auto che usciva dalla traversa della Chiesa del quartiere. Gravi le condizioni della bimba di 10 anni e del padre. Scattate le indagini per comprendere la dinamica dell’impatto coperta da contorni difficili ancora da decifrare visto che l’impatto è avvenuto sull’arteria principale di via Giovanni Paolo II poco dopo le 16.00 all’uscita di scuola dell’istituto comprensivo della zona. Chi ha assistito al violento impatto sostiene che la moto sia stata letteralmente sbalzata in aria, con la piccola che ha finito per schiantarsi contro un palo della luce. Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze del Suem 118, che hanno prestato le cure necessarie alle due vittime, classificando la situazione come codice rosso. Le ambulanze hanno poi trasportato il papà e la bambina al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone.

