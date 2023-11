Incidente nel Novarese: muore 38enne di Vibo, lascia moglie e due figli

Alessandro Occhiato

Era originario di Vibo Valentia, il 38enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla tangenziale di Novara, all’uscita di Trecate. La polizia stradale sta ancora cercando di ricostruire gli eventi, ma dai primi accertamenti sembra che Alessandro Occhiato, padre di due figli piccoli, abbia perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla Lombardia. Alessandro stava guidando lungo la tangenziale di Novara, quando intorno alle ore 20 all’uscita per Trecate ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, compresi un’ambulanza e i vigili del fuoco, ma per il 38enne non c’era più nulla da fare. Alessandro Occhiato, che lavorava nel settore dell’industria aeronautica ed era residente da qualche tempo a Cassano Magnago, è deceduto immediatamente a seguito dell’impatto.

