Scontro auto moto a Filadelfia, giovane centauro trasportato in elisoccorso

L’incidente si è verificato in contrada Zagarise. Stabili le condizioni del 16enne che dopo l'urto è finito in una scarpata

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Filadelfia, in contrada Zagarise. Una moto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Ad avere la peggio il centauro, D.C. di 16 anni di Filadelfia, che ha riportato diversi traumi. Il giovane, finito in una scarpata, è stato trasportato con un mezzo privato nei pressi dell‘uscita autostradale di Pizzo dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118. I medici, dopo averlo stabilizzato hanno allertato l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Stabili le condizioni.

