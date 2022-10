Vibo, insieme Alberghiero-Gal Terre Vibonesi per lo sviluppo e contro lo spreco alimentare

«Insieme all’istituto professionale Alberghiero “Enrico Gagliardi” di Vibo Valentia per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare e ridurre lo spreco alimentare, attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità. Siamo davvero orgogliosi di questa sinergia avviata con questo Istituto che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio riconosciuta anche oltre i confini regionali. Grazie alla dirigente, Eleonora Rombolà, per aver sostenuto fin da subito questa iniziativa condividendo, insieme a noi, le potenzialità di questa scelta anche in campo formativo. Una collaborazione che ci porterà, attraverso tutta una serie di iniziative, a conoscere, riconoscere e valorizzare quei nostri territori interni ricchi di storia, saperi e sapori». Lo afferma il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, che unitamente alla dirigente scolastica Eleonora Rombolà ha firmato un Protocollo d’intesa.