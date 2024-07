Festival arte, sapori e musica: tutto pronto a Soriano per la quarta edizione di un evento sempre più radicato nel borgo delle Preserre

Eventi e intrattenimento per un’estate, quella sorianese, che cercherà di allietare i suoi cittadini. A tal proposito, il mese di agosto porterà in dote una serata che unirà cultura musicale ed enogastronomia. Un evento, previsto per venerdì 9 agosto alle ore 20:30, che si sta radicando sempre di più nel territorio sorianese quello del Festival Arte, Sapori e Musica, giunto alla sua quarta edizione edizione, ma alla terza consecutiva gestita dalla Pro Loco. Una totale immersione tra la degustazione e la tradizione, con i sapori calabresi accolti nelle tradizionali e caratteristiche vie di Soriano, vere protagoniste del Festival. Encomiabile l’impegno della Pro Loco, appunto, con il patrocinio del Comune di Soriano Calabro e del Gal terre Vibonesi, rappresentato dal presidente Vitaliano Papillo. Un richiamo forte che sta diventando uno dei principali biglietti da visita estivi del territorio delle preserre. L’evento costituisce un’atmosfera divertente in un clima disteso e conviviale, gustando i prodotti tipici sorianesi e calabresi per le caratteristiche vie del paese.

Tanto entusiasmo e voglia di fare nelle parole della presidente dell’associazione, Maria Teresa Daffinà: «Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno presenziare e partecipare all’evento. Lavorare in squadra è bello perché c’è sempre qualcuno dalla tua parte. Un ringraziamento va anche al sindaco Antonino De Nardo, nonché ex socio Pro loco, per il supporto mai mancato e per aver contribuito alla realizzazione e all’allestimento degli stand». Come detto, questo sarà il terzo anno di vita del Festival. Una serata all’insegna del divertimento, della cultura e della buona cucina e che si svolgerà all’interno del borgo.