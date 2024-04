Drapia, ripartono i corsi formativi per sanitari: focus sui processi riabilitativi

“Processi Riabilitativi e Socio-sanitari per guadagnare in salute”. Ripartono i corsi ecm di Villa delle Rose Drapia, Vibo Valentia. Oggi 27 aprile, a partire dalle ore 9:00, l’avvio dell’appuntamento dedicato ai “Processi riabilitativi e Socio-sanitari per guadagnare in salute”, organizzato dal Don Mottola Medical Center – Villa delle Rose. L’evento, accreditato per tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie, è strutturato in cinque giornate di studio e formazione dal 27 aprile al 14 settembre. Per la giornata inaugurale, è stato organizzato il convegno “Dall’acuzie al territorio: le dimensioni del bisogno e la rete dopo il piano di rientro e l’emergenza Covid”.

L’evento formativo sarà l’occasione per fare un punto sull’offerta sanitaria ospedaliera e territoriale nella fase post covid nel territorio Vibonese. All’incontro prenderanno parte il commissario straordinario Asp Vibo, Battistini; il dottor Natale, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino; il dottor Talesa, direttore emerito del Dipartimento emergenza/urgenza Asp Vibo; il dottor Maglia, presidente Ordine dei medici; il dottor Borello, direttore Aft Moscati, Vibo; il dottor Risoleo, neuropsichiatra infantile del Don Mottola Medical Center; la dottoressa Lo Schiavo, logopedista Don Mottola Medical Center; la dottoressa Natale, psicologa Don Mottola Medical Center; la dottoressa Addesso, assistente sociale Don Mottola Medical Center; il dottor Capomolla, direttore Don Mottola Medical Center. I lavori saranno moderati dal dottor Consoli, primario emerito di neurologia Po Jazzolino, e dal professor Perticone, direttore sanitario Don Mottola Medical Center. Il corso è patrocinato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Vibo Valentia e dall’Asp di Vibo Valentia. Dopo i saluti istituzionali del commissario straordinario, i convenuti dibatteranno sulla nuova rete ospedaliera, sulla rete territoriale ed emergenziale. Un particolare focus sarà acceso sugli strumenti di governance della continuità assistenziale e sulle linee strategiche che potranno essere perseguite dopo il riposizionamento dell’offerta sanitaria vibonese nel nuovo contesto sanitario definito dal piano operativo regionale 2023-2025.

