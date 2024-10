Vicoli diVini fa il botto, migliaia di brindisi nel centro storico di Vibo Valentia che torna a vivere -VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Migliaia di persone hanno invaso ieri sera il centro storico di Vibo Valentia per l’ottava edizione di “Vicoli diVini”. Qualora servisse un’ulteriore prova del fatto che il centro storico può rivivere se ci sono le motivazioni giuste, l’ha offerta la kermesse enogastronomica diventata ormai un appuntamento annuale fisso. Così, una città praticamente desertificata soprattutto nei giorni infrasettimanali e nelle ore serali, torna ad affollarsi di residenti e visitatori che hanno un buon motivo per farlo.

All’evento enogastronomico organizzato dall’associazione Saturnalia con il sostegno del Comune e del Gal Terre Vibonesi, hanno partecipato oltre 30 cantine vitivinicole. Una serata al insegna del divertimento tra percorsi enogastronomici, Street food, musica e spettacolo, alla riscoperta dell’antico borgo.

Obiettivo della kermesse, che si conferma uno degli eventi più attesi dell’anno, è la promozione delle piccole realtà vitivinicole del territorio. Oltre 30 cantine presenti, 6 punti food e tanta musica con band e dj set che hanno impreziosito l’affascinante itinerario lungo il centro storico di Vibo Valentia. E proprio sulla rivalorizzazione del cuore della città è intervenuto il sindaco Enzo Romeo: «Centro storico che riscopriamo in quest’occasione e che dobbiamo continuare a far riscoprire alle persone che amano questa città ma anche alle persone che non la conoscono».

«33 cantine provenienti da tutte le province calabresi, copriamo tutto il territorio, siamo molto contenti – afferma l’organizzatrice dell’evento Rossella Ruggiero -. Ci sono sia cantine di dimensioni più grandi che ci hanno dato fiducia fin dal primo anno, ma anche tante nuove realtà, siamo orgogliosi di questo perché tramite la nostra manifestazione riescono a raggiungere migliaia di persone in una sola serata». L’organizzatrice poi sostiene che sia «un bellissimo momento di aggregazione sociale per tutta la Calabria».

Migliaia di persone nelle piazze del centro storico, cosa che rende felice il presidente dell’associazione Saturnalia Christian Russo: «Abbiamo il Gal, abbiamo Caffo, tante aziende insomma. Siamo super contenti anche di quello che si è creato tra Regione, Comune e aziende private, una bella unità».