Valorizzare i piccoli borghi vibonesi coinvolgendo i giovani, il progetto dell’Associazione Valentia premiato a Catania

Durante gli Stati generali delle Politiche giovanili, che si sono svolti al Palazzo della Cultura di Catania, l’Associazione Valentia ha ricevuto il secondo premio nazionale nell’ambito del progetto ”giovani ambasciatori della cultura locale”, promosso dal Consiglio Nazionale Giovani. A essere premiato è stato il progetto ”Radici forti”, selezionata tra oltre cento proposte arrivate de tutta Italia.

L’obiettivo del bando era quello di valorizzare i piccoli borghi attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani. «Radici forti – è quanto si legge in una nota – si è distinto per il suo approccio innovativo e partecipativo, mirato alla riscoperta dell’identità locale nei comuni radice della provincia di Vibo Valentia».

Il progetto ha coinvolto giovani tra i 16 e i 35 anni in «attività di mappatura del patrimonio culturale, raccolta di testimonianze orali, creazione di contenuti digitali e produzione di materiali editoriali». Tra i comuni interessati ci sono Zungri, Tropea, Pizzo, Filandari, Mileto, Spilinga, Vibo Valentia e altri centri della zona.

La targa è stata consegnata al presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco, dalla presidente del Consiglio Nazionale Giovani e dal Comune di Catania, nominato città dei giovani 2025.

In tal senso, non sono tardate ad arrivare le parole del presidente Lo Bianco che ha definito il premio: «Un punto di partenza. Radici forti non è solo un progetto, ma una visione: costruire un legame nuovo tra generazioni, territorio e innovazione. I giovani non sono spettatori, ma protagonisti della rinascita culturale dei nostri borghi».

L’Associazione Valentia tutta, ha espresso gratitudine al Consiglio Nazionale Giovani, al Comune di Catania ed ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.