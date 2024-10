La delegazione calabrese della Consulta studentesca incontra il ministro Valditara

Anche la delegazione di Vibo Valentia ha partecipato insieme a Presidenti e Referenti regionali delle consulte d’Italia, all’incontro convocato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che li ha ricevuti nella prestigiosa Sala consiliare di Roma. «È stato per noi un un grande privilegio incontrare il Ministro in un momento così delicato qual è l’apertura del nuovo anno scolastico », affermano in una nota stampa Filippo Daffinà e Franca Falduto. «Dall’incontro – spiegano – è emerso il desiderio di promuovere una scuola attenta alla formazione della persona e del cittadino che si prenda cura del benessere sociale e psicologico degli studenti e che applichi realmente l’articolo 3 della Costituzione “rimuovere gli ostacoli concreti, di ordine economico e sociale” che nei fatti troppo spesso impediscono una condizione di equità in tutti i settori che riguardano il mondo della Scuola».

La responsabile delle Consulte calabresi, Franca Falduto ha ricevuto le congratulazioni del Ministro «per l’impegno profuso nella gestione di questo importante organismo istituzionale di rappresentanza».

«La responsabilità di condurre con oculatezza, visione e democraticamente i lavori di una comunità studentesca così ampia e fortemente rappresentativa, richiede grandi doti diplomatiche – afferma Franca Falduto – ma soprattutto una notevole autorevolezza che si acquisisce solo dedicando tanto e qualificato tempo agli studenti eletti nelle Consulte, che, generazione dopo generazione, sono sempre più impegnative nelle loro aspettative. Certamente il supporto istituzionale di chi, all’interno del Ministero e, quindi delle sue ramificazioni periferiche, ovvero gli Uffici scolastici regionali e provinciali, nonché le Rappresentanze apicali di Enti ed Istituzioni dei territori, sono state e saranno fondamentali», conclude.