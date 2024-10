Dalla passione per la danza alla nascita di una scuola a Vibo, Valentina e Federica: «Siamo cresciute insieme»

Le direttrici della scuola di danza asd New generation dance, nonché vincitrici dell'edizione 2022 di Balla Calabria, protagoniste dell'ultima puntata della trasmissione in onda dalla postazione dell’aeroporto di Lamezia

Italo Palermo e Simona Tripodi, nel corso dell’ultima puntata di Zigo Zago (per rivedere la puntata clicca qui), l’appuntamento quotidiano di LaC Tv dalla postazione all’aeroporto di Lamezia, hanno avuto il piacere di ospitare Federica Fuduli e Valentina Purita, direttrici della scuola di danza asd New generation dance in provincia di Vibo. Le due hanno condiviso la loro esperienza e il loro amore per la danza. Questo incontro, dedicato anche alla crescita personale delle ballerine, narra di passione, dedizione e fonte d’ispirazione.

Iniziato all’età di cinque anni, il loro percorso nella danza è stato un viaggio di crescita personale e sociale. Entrambe hanno una laurea magistrale in scienze motorie e combinano la loro passione artistica con una solida preparazione tecnica. «Danza è vita» dice Federica, e Valentina annuisce, confermando che la loro avventura è iniziata all’età di cinque anni. «Per me, la danza è stata anche una questione sociale. Essendo figlia unica, avevo qualche difficoltà a relazionarmi con gli altri bambini. La danza è stata la mia via d’uscita», spiega Valentina.

Nonostante le difficoltà incontrate, come la pandemia e l’atteggiamento sempre più diffidente delle nuove generazioni, Federica e Valentina continuano a credere nel potere della danza. Grazie al loro impegno, la loro scuola è diventata un punto di riferimento per molti giovani, offrendo loro uno spazio per esprimere se stessi e socializzare. La vittoria al contest “Balla Calabria” nel 2022 è stato un importante riconoscimento per il loro lavoro e una grande fonte di motivazione. «Un’esperienza incredibile, e ci ha dato la motivazione per continuare a investire nel nostro amore per la danza», afferma Valentina.

Entrambe hanno intrapreso il percorso della danza classica, ma il loro amore per il latino americano le ha unite ancora di più. «Siamo cresciute insieme, non solo come ballerine, ma anche come studentesse. Abbiamo entrambe una laurea magistrale in scienze motorie», aggiunge Federica, sottolineando l’importanza di unire l’aspetto artistico e tecnico della danza.

Federica e Valentina sono un esempio di come la passione per la danza possa diventare una vera e propria missione di vita. Grazie al loro impegno, stanno contribuendo a diffondere la cultura della danza in Calabria e a ispirare le nuove generazioni, decidendo di restare nella loro terra d’origine per realizzare il loro sogno: aprire una scuola di danza.