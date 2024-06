Federica e Valentina: dalla grande passione per la danza al sogno realizzato a Vibo

Dopo la laurea in Scienze motorie hanno deciso di restare in Calabria e aprire una scuola di danza che è diventata un punto di riferimento in provincia. «Ogni giorno è una nuova sfida, ma vedere i sorrisi sui volti dei nostri allievi ci ricorda perché lo facciamo»

In un mondo dove le opportunità spesso sembrano allontanare i giovani dai loro luoghi di origine, due giovanissime insegnanti di danza vibonesi, Federica Fuduli e Valentina Purita, hanno deciso di credere nel loro sogno e rimanere in Calabria. Nonostante le tante difficoltà, hanno aperto la scuola di danza “ASD New Generation Dance”, che nel tempo è diventato anche un vero e proprio laboratorio di creatività, passione e resilienza.

Federica e Valentina, entrambe con una laurea magistrale in Scienze motorie, hanno intrapreso il loro percorso nella danza a soli cinque anni. La loro dedizione e passione le hanno portate a perfezionarsi continuamente, fino a diventare insegnanti qualificate. La loro carriera è il risultato di un impegno costante e di una determinazione fuori dal comune, qualità che trasmettono ogni giorno ai loro allievi.

La sfida di rimanere in Calabria

«Aprire una scuola di danza in Calabria non è stato un percorso privo di ostacoli. Le difficoltà economiche e la mancanza di strutture adeguate hanno rappresentato sfide significative. Crediamo fermamente che la Calabria abbia tanto da offrire e che sia fondamentale investire nelle nostre radici», affermano le due insegnanti. «Vogliamo dimostrare ai giovani che è possibile realizzare i propri sogni anche restando nella propria terra d’origine. La danza è un linguaggio universale che può unire le persone, ed è un mezzo potente per promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità».

Un nuovo capitolo con “ASD New Generation Dance”

La scuola di danza “ASD New Generation Dance” è diventata rapidamente un punto di riferimento per molti giovani appassionati di danza nella provincia di Vibo. Offrendo una varietà di discipline, tra cui Latino Americano, Gioco Danza per bambini dai 3 ai 6 anni, Lady Style Caraibico, Fitness Latino, Balli di gruppo per adulti e percorsi psicomotori e ludici per bambini dai 3 agli 8 anni.

«Il nostro obiettivo è offrire un’educazione di qualità nella danza, promuovendo al contempo i valori della disciplina, della creatività e del lavoro di squadra», spiegano Federica e Valentina. «Vogliamo che i nostri allievi non solo migliorino le loro abilità tecniche, ma anche che sviluppino una profonda passione per quest’arte».

Un esempio di resilienza e passione

La storia di Federica e Valentina è un esempio di come la passione e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo. Hanno scelto di rimanere in Calabria, di investire nel loro sogno e di contribuire alla crescita culturale della loro comunità. La loro scuola di danza è una testimonianza vivente del fatto che con impegno e dedizione, è possibile creare qualcosa di significativo ovunque ci si trovi.

«Ogni giorno è una nuova sfida, ma vedere i sorrisi sui volti dei nostri allievi ci ricorda perché facciamo tutto questo», concludono. «Siamo orgogliose del percorso che abbiamo intrapreso e siamo entusiaste per il futuro della nostra scuola». Federica e Valentina sono la prova che i sogni possono diventare realtà, anche nelle piccole comunità, e che la danza può essere una forza potente per il cambiamento positivo.