Campionati di danza aerea, le giovani atlete di San Calogero approdano a Bologna

Proveranno a salire sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto conquistato nel maggio 2022 ai campionati di Coppa del mondo di danza di aerea tenutisi a L’Aquila. Grazia De Vita e Flavia Ferraro, entrambe di 13 anni, atlete della “Big Match the Gym” di San Calogero, sono pronte a bissare il successo precedente, provando possibilmente a migliorarlo, ai campionati di Pole and Aerial World Cup che si terranno al PalaDozza di Bologna, dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi. Grazie De Vita gareggerà in un assolo rookies specialità mixed aerial arts, under 14, mentre Flavia Ferraro competerà nei rising star specialità mixed aerial arts, under 14. Ma Grazie e Flavia non saranno le uniche danzatrici della truppa sancalogerese, con loro ci saranno anche le compagne Giorgia Valenti e Rosamaria Maccarone, entrambe di 9 anni, che competeranno nei rookies specialità aerial hoop double, under 14. Tutte le partecipanti sono guidate dalla maestra Ilaria Manduca. Le quattro atlete insceneranno delle coreografie acrobatiche sospese in aria, in un’atmosfera ricolma di musica, luci e colori. La giuria costituita da esperti e da artisti di fama internazionale valuterà le loro esecuzioni sulla base di vari criteri tra cui la tecnica, l’interpretazione e la coreografia. Per le ragazze sarà una grande occasione di crescita tecnica e personale.

LEGGI ANCHE: Tropea, premiati i vincitori della IX borsa di studio di LaboArt

Applausi per gli spettacoli teatrali dell’associazione Don Mazza nel Vibonese

Da Vibo Marina a Ginevra, la passione per la danza premia Giuseppe La Gamba – Video