Da Vibo Marina a Ginevra, la passione per la danza premia Giuseppe La Gamba – Video

L’esibizione da solista al concorso “Europa in danza” di Roma ha premiato Giuseppe La Gamba che ha vinto una borsa di studio all’Accademia “Area Jeune ballett” di Ginevra. A raccontare l’ultimo successo del 16enne di Vibo Marina con la passione per la danza, è Antonella Ferraro, direttrice e insegnante del Progetto Danza Calabria di Vibo Marina che quel talento lo ha coltivato. «Giuseppe, nonostante la sua giovane età – dice – si è armato di coraggio, ha preparato le valige e si è trasferito all’accademia di Ginevra per intensificare i suoi studi». E non è stato l’unico risultato. «Tornato dalla Svizzera, Giuseppe è subito ripartito alla volta della Sicilia per un nuovo stage», prosegue l’insegnante che ci accoglie nella palestra dove il ballerino si allena tutti i giorni. «La danza, lo sport in generale – continua Antonella Ferraro – insegna i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana». La direttrice del Progetto Danza si sofferma poi sull’uso eccessivo di telefonini e computer tra ragazzi: «Questi dispositivi – dice – stanno creando dipendenza tra i giovani che vivono una realtà distorta. La danza, invece, rappresenta una valida alternativa, un momento di svago, di socializzazione e di confronto tra i ragazzi». Non nasconde le difficoltà di dover lavorare in una città che offre poco: «A causa dell’assenza di un teatro a Vibo, sono costretta, anzi obbligata a portare i miei ragazzi fuori dai confini regionali, lì dove il talento viene premiato». La sua scuola di danza quest’anno compie 27 anni di attività. «Ho iniziato molto presto – ammette –, ho sempre amato la danza e nonostante le difficoltà ho deciso di restare in questa città per offrire ai miei ragazzi gli strumenti per realizzare i propri sogni. I loro successi – conclude – sono i miei successi».

