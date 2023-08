A Vibo Marina in scena il musical “Notre Dame De Paris”

E’ uno dei musical più famosi al mondo. Dopo il suo debutto a Parigi nel 1998, accolto con notevole successo, lo spettacolo teatrale, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo e con musiche composte dal cantautore italiano Riccardo Cocciante, è stato tradotto in nove lingue ed è stato messo in scena in 23 paesi, superando le 4.300 repliche con oltre 13 milioni di spettatori. Mercoledì 23 agosto il celebre musical “Notre Dame de Paris” verrà rappresentato, in versione ridotta, con inizio spettacolo alle ore 22, dalla scuola Margot Fonteyn di Vibo Marina nella piazza Satriani della cittadina portuale. L’evento è patrocinato dal comune di Vibo Valentia nell’ambito della programmazione estiva predisposta dall’ente. Il celebre musical, che verrà messo in scena dall’associazione di arte e danza ”Margot Fonteyn”, diretta dall’insegnante Graziella Teti e dall’istruttore Giuseppe Mignolo, è stato rappresentato più volte anche fuori regione, raccogliendo ovunque applausi e apprezzamenti. Dietro questo successo si nasconde un grande lavoro, un’incessante passione e un notevole impegno, profusi nel corso di venticinque anni di attività dell’associazione di arte e danza “Margot Fonteyn”.

