Il distaccamento avvenuto stamane è stato segnalato in Comune da alcuni genitori e i bambini sono stati spostati in un'altra zona dell'edificio

La scuola Pennello di Vibo Marina domani resterà chiusa. Questo è quanto ha appena disposto con un’ordinanza il sindaco di Vibo, Enzo Romeo. Il provvedimento, secondo quanto ci ha fatto sapere il consigliere comunale Antonio Schiavello, «è stato redatto sulla base di un distaccamento di calcinacci verificatosi stamane nell’edificio. Al verificarsi dell’evento, i bambini presenti sono stati prontamente dislocati in un altra zona dell’edificio e, anche su segnalazione diretta in Comune di alcuni genitori, il sindaco Romeo ha immediatamente predisposto il documento ora ufficiale».

Il distaccamento «presumibilmente è imputabile alle vibrazioni derivanti da un edificio limitrofo, sottoposto a ristrutturazione – ha poi specificato il consigliere Schiavello -. Domani verificheremo con i tecnici comunali sul posto l’effettiva situazione e, di conseguenza, prenderemo gli ulteriori provvedimenti in caso ve ne sia necessità. Tuttavia, nulla di preoccupante – ha poi concluso Schiavello – e, se dal sopralluogo di domani nulla dovesse emergere, i bambini ritorneranno nella loro scuola». Per tale motivo «imprevedibile» e «a tutela dell’incolumità della popolazione scolastica – si legge nell’ordinanza emanata dal sindaco Enzo Romeo -, è stata disposta la chiusura dell’edificio» per la sola giornata di domani.

Per l’Ente, infatti, «occorre eseguire accertamenti tecnici presso l’immobile, rilevata la contingibilità di tale situazione che – si legge ancora nel testo – non poteva essere prevista da parte della Pubblica amministrazione». Con separato provvedimento poi «e di concerto con il dirigente scolastico – conclude l’ordinanza – saranno adottati ulteriori provvedimenti a tutela delle attività didattiche».