Mileto, crolla un intero solaio della scuola elementare: strage evitata per qualche giorno. E lì si era pure votato

Tragedia sfiorata a Mileto. All’improvviso è crollato il solaio dell’androne della locale scuola elementare “Giuseppe Morabito”. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati, nella mattinata di ieri, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Enotrio Pugliese” di San Costantino Calabro, Luisa Vitale (a cui il plesso da quest’anno afferisce), in visita con alcuni suoi collaboratori alla struttura, accompagnato da un rappresentante del personale Ata. Non si osa pensare cosa sarebbe successo se il fatto si fosse verificato alcune settimane fa. Fino ai primi di giugno, infatti, all’interno dell’edificio si sono svolte le regolari lezioni delle classi della scuola primaria. Il 7 e l’8 giugno, tra l’altro, il plesso ha ospitato i seggi per le elezioni europee e per le comunali che hanno sancito la riconferma del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, due giorni dopo proclamato primo cittadino di Mileto proprio sulle scale interessate dall’improvviso cedimento del solaio.

L’edificio, risalente alla metà dello scorso secolo, nell’ultimo decennio è stato interessato da un corposo intervento di ristrutturazione. I lavori più recenti sono stati effettuati qualche anno fa e hanno riguardato l’adeguamento sismico del piano terra del fabbricato. Gli interventi relativi all’ala dove si è registrato il collasso del solaio, invece, risalirebbero a circa dieci anni fa.

Sul posto, a constatare il tutto e a prendere i primi provvedimenti del caso, i tecnici del Comune e il comandante di polizia municipale Renato Parrone. Resta da capire il perché dell’improvviso collasso del solaio dell’androne, per fortuna verificatosi solo quando l’anno scolastico era già terminato. Il crollo avrebbe provocato, tra l’altro, danni all’inferriata delle scale sottostanti. Nei giorni scorsi crollo di calcinacci si sarebbe verificato anche nei bagni della locale scuola media.