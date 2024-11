«Condizioni di sicurezza non adeguate»: la scuola del Pennello resta chiusa, alunni trasferiti nel plesso di Bivona dello stesso istituto Buccarelli

La scuola “Buccarelli/Pennello” di viale delle Industrie a Vibo Marina continuerà a rimanere «chiusa temporaneamente» poiché «le attuali condizioni di sicurezza non sono adeguate a garantire un ambiente sicuro». La nuova ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, ricalca il precedente provvedimento, inizialmente emanato per la sola giornata del 31 ottobre e di cui ilVibonese.it aveva dato notizia. La decisione è stata assunta in seguito al sopralluogo tecnico congiunto, eseguito appunto ieri, da parte del funzionario tecnico del servizio 2 Manutenzioni e reti e del Rspp scolastico, per la caduta di alcuni calcinacci verificatasi martedì mattina. Dal verbale stilato, è emerso «un recente distacco puntuale di parte dell’intonaco lungo il perimetro del solaio di copertura. Sono presenti, inoltre, rigonfiamenti e lesioni tra le partizioni verticali e le partizioni orizzontali. Questo fenomeno, oltre a compromettere l’estetica dell’edificio, potrebbe essere indicativo di problematiche strutturali».

«Alla luce di quanto oggi osservato – si legge ancora nella nuova ordinanza del sindaco -, è necessario effettuare delle prove diagnostiche per valutare le condizioni strutturali dell’intero edificio. Questi accertamenti sono fondamentali al fine di identificare l’entità del danno e le eventuali misure correttive da intraprendere. Al momento – conclude il parere tecnico riportato nel documento sindacale -, le attuali condizioni di sicurezza, non sono adeguate a garantire un ambiente sicuro e costituiscono presupposto per la non riapertura della scuola».

Da qui la necessità di «disporre in via precauzionale la chiusura dell’edificio al fine di tutelare l’incolumità della popolazione scolastica interessata anche a cagione della elevata imprevedibilità con cui possono manifestarsi fenomeni di ulteriori distacchi di intonaco. Ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ordina, a far data dalla presente – il 31 ottobre stesso – la chiusura temporanea dell’edificio Istituto scolastico Pennello di Vibo Marina fino al venir meno delle condizioni di insicurezza registrate».

Di concerto con il dirigente scolastico Tiziana Furlano, ha precisato Romeo nell’ordinanza, «è stato già attivato lo spostamento delle attrezzature scolastiche per garantire la continuità delle attività didattiche nelle aule disponibili dell’immobile scolastico di Bivona afferente allo stesso Istituto comprensivo». Il documento è stato quindi inoltrato allo stesso dirigente scolastico, alla Prefettura di Vibo Valentia e al settore Pubblica istruzione – Servizio mensa scolastica.