Serra, incentivi per un mln di euro alle botteghe artigiane: martedì la presentazione del progetto finanziato dalla Regione

Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per il versante Jonico-Serre, il Comune di Serra San Bruno, in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Calabria, presenterà in una apposita conferenza stampa il progetto “Bo.ar.d – Botteghe Artigiane”, martedì 15 alle ore 15:00 presso la Sala Giunta del Comune di Serra San Bruno.



L’iniziativa, che prevede finanziamenti per un totale di un milione di euro, si pone l’obiettivo di dare impulso alle aree interne e di supportare chi ha scelto di investire e di rimanere sul territorio. Il bando è rivolto ad artigiani, start-up, imprese e cooperative sociali, offrendo un’opportunità concreta per sostenere l’economia locale e promuovere le produzioni del territorio come simbolo di identità e sviluppo.



Il bando verrà presentato dall’Assessore regionale Rosario Varì, dal Sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari (comune capofila dell’area Jonico-Serre) e dal Gal Terre Vibonesi, a testimonianza della forte sinergia tra enti locali e regione per la realizzazione del progetto che rientra nella strategia approvata dai 14 comuni dell’area. Sarà un momento importante di confronto e condivisione, durante il quale verranno illustrate le finalità del progetto e le modalità di accesso al bando.

Si invita la comunità e tutti gli interessati a partecipare per scoprire le opportunità che il progetto “BO.AR.D – Botteghe Artigiane” offre e per contribuire attivamente alla crescita del nostro territorio.