Dalla Camera di commercio contributi a fondo perduto per le imprese vibonesi che puntano su digitalizzazione e sostenibilità ambientale

Un aiuto per sostenere le aziende che vogliano intraprendere una doppia transazione digitale ed energetica o un miglioramento della sostenibilità ambientale. È l’iniziativa della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, che ha pubblicato un bando per l’erogazione alle imprese di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher, a copertura di spese per acquisto di beni e servizi finalizzati a quei precisi scopi. Il bando, con relativa modulistica, è pubblicato sul sito istituzionale (consultabile al seguente link https://czkrvv.camcom.it/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-doppia-transizione-digitale-ed-ecologica-2024/).

Sono previste due specifiche linee di finanziamento. La prima è la misura A-Digitale per interventi di digitalizzazione: risultano ammissibili spese per servizi di consulenza e formazione e acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi hardware, software e spese di installazione, aggiornamento e manutenzione.

La misura B–Energia e sostenibilità ambientale invece è relativa a interventi di efficienza energetica, introduzione di fonti di energia rinnovabile (FER) e per la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili (CER), nonché per l’utilizzo responsabile dell’acqua, la riduzione o eliminazione della plastica, la corretta gestione dei rifiuti mirata alla loro riduzione, l’uso consapevole dell’energia e il risparmio energetico.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio sono pari a euro 209.571. Il contributo copre il 50% delle spese sostenute dall’impresa, per un massimale di 5.000 per la misura A e di 8.000 per la misura B. Per entrambe le misure è previsto un importo minimo di investimento pari, rispettivamente, a euro 7.000 e euro 10.000 al netto di Iva.

È possibile presentare istanza di ammissione al contributo a partire dal 14 novembre e fino al 2 dicembre. «Promuovere un’economia sostenibile attraverso la trasformazione digitale e green delle imprese è una delle sfide più ambiziose del nostro secolo che cogliamo in ogni sua evoluzione traducendola in una programmazione di interventi concreti, comprensivi di finanziamenti diretti ed effettivi alle stesse imprese, per garantire innovazione e competitività, coerente ed efficace per il business aziendale, per lo sviluppo dell’occupazione e dell’economia locale, per la sostenibilità ambientale»: è quanto sottolinea il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo.