Contributi a fondo perduto per la transizione industriale: la Camera di Commercio annuncia il bando di Mimit e Invitalia. Ecco come aderire

Il ministero delle Imprese e Made in Italy destina 400 milioni di euro per l'adeguamento green del sistema produttivo e il 40% è riservato al Mezzogiorno

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e Invitalia hanno promosso il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro, di cui il 40% è riservato al Mezzogiorno. L’obiettivo del Fondo, come si evince dal sito della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, è di «offrire alle imprese contributi a fondo perduto per favorire l’adeguamento del sistema produttivo alle politiche europee sui cambiamenti climatici». Le domande per accedere al Fondo possono essere presentate dal 5 febbraio all’8 aprile. Il Fondo è destinato alle imprese che vogliono investire in:

efficienza energetica;

sostenibilità e uso efficiente delle risorse;

economia circolare e riduzione delle emissioni.

Le domande sono presentabili tramite la piattaforma di Invitalia. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio.