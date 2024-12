La Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo presenta il primo rapporto sull’agricoltura 2024

La locandina dell’evento

La Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia martedì 6 dicembre alle ore 15 nella Sala conferenze della propria sede di Catanzaro, in via Ippolito Menniti, presenta il primo rapporto sull’agricoltura delle tre province di competenza dell’ente camerale 2024. «Il rapporto, realizzato dall’Ente camerale in collaborazione con il centro studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne” – ha fatto sapere la Camera di commercio in un comunicato stampa -, offrirà un quadro aggiornato della ricchezza prodotta dal settore agricolo affrontando, nello specifico, i temi della dinamica del valore aggiunto, dell’andamento delle imprese agricole e degli occupati, del commercio estero dei prodotti agricoli e delle compravendite dei terreni e i prestiti al settore».

I lavori saranno aperti dal presidente della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo e dal segretario generale facente funzione, Ciro Di Leva. «Gli aspetti tecnici saranno affrontati da Paolo Cortese, responsabile osservatori sui fattori di sviluppo del centro studi delle Camere di commercio “G. Tagliacarne”. Sono, inoltre, previsti gli interventi del componente di giunta della Camera di commercio Fabio Borrello, nonché presidente della federazione interprovinciale Coldiretti Catanzaro Crotone e Vibo Valentia; del presidente Confagricoltura Calabria Alberto Statti; del presidente Cia Calabria, Nicodemo Podella; del presidente di Comalca Daniele Maria Ciranni e di Rocco Reina, ordinario di Organizzazione aziendale all’Umg Catanzaro. Le conclusioni sono affidate all’assessore alle Politiche agricole della Regione Calabria, Gianluca Gallo».

«L’iniziativa – si conclude la nota -, allargata alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, delle autorità civili e militari e delle associazioni imprenditoriali di categoria, sarà moderata da Raffaella Gigliotti, funzionario dell’Ente camerale».