Agricoltura, la manodopera che non c’è: approfondimento a Dentro la notizia

Il decreto flussi non basta, il numero di stagionali che entrano nel Paese è nettamente inferiore al necessario. Cosa sta causando questa carenza di manodopera e come possiamo contrastarla? Approfondiremo il tema nel corso della puntata di oggi di Dentro la Notizia, il programma condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Giuseppe Porcelli, presidente della Coldiretti di Vibo Valentia, con il contributo via Skype di Franco Laratta, scrittore e giornalista di LaC News24. In collegamento da Camigliatello l’inviato Salvatore Bruno assieme a Pietro Tarasi, del Consorzio Patata silana, e due imprenditori del settore.

