Agricoltori in protesta, la Lega allo svincolo di Pizzo: «Vicinanza e solidarietà»

Una delegazione del consiglio direttivo provinciale della Lega, con a capo segretario Mino De Pinto, si è recata presso lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro per portare la propria vicinanza agli agricoltori che da giorni protestano contro le politiche agricole, l’aumento dei costi di produzione (in particolare del prezzo del gasolio agricolo e delle materie prime), la concorrenza sleale dei produttori esteri e la mancanza di un adeguato supporto al credito in agricoltura. «Mai come ora ci sentiamo vicini alla protesta degli agricoltori. Basti pensare come, fin dall’istituzione del coordinamento provinciale con la relativa commissione, sul piano dell’agricoltura si è sempre lavorato con proposte, progetti e impegno concreto a favore della categoria. Le direttive europee e gli aumenti spropositati, sempre più ai limiti dell’assurdo, che intendono affossare la nostra agricoltura e i nostri prodotti, vanno contrastati con ogni mezzo possibile e la politica italiana deve impegnarsi sempre di più a tutela del Made in Italy e dell’agricoltura biologica che, di questi tempi, rappresenta una vera e propria salvezza per l’economia del Paese. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno a favore del settore agricolo e agroalimentare, soprattutto perché viviamo in una provincia che, oltre al turismo, vive principalmente di una forte vocazione agricola. Massima vicinanza e solidarietà va ai nostri agricoltori, che consideriamo degli eroi che non intendono piegarsi alle politiche scellerate dettate dal “progresso green” che di green ha ben poco».

