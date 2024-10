Meteo Vibonese, fresco e qualche temporale ma domani torna il bel tempo. Temperature sotto la media stagionale

L’arrivo di aria più fresca di origine Atlantica sta apportando già dalla giornata di ieri un notevole calo delle temperature su tutto il territorio Vibonese con valori che si manterranno, fino ad inizio settimana, al di sotto delle medie stagionali. Essa però è associata a un impulso instabile che da ovest interessa le aree Tirreniche e interne con piogge e locali temporali, ma con precipitazioni che comunque non si rivelano intense. Ecco però che la fase instabile avrà breve durata in quanto già da domenica è previsto l’arrivo del bel tempo ovunque. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend.



Previsioni meteo sabato

La giornata di sabato inizierà con una mattinata localmente perturbata in particolare lungo tutta la fascia costiera e relative aree interne con piogge e locali temporali ma di debole/moderate intensità. Condizioni variabili dureranno anche nelle ore pomeridiane con nubi sparse e qualche possibile residuo piovasco lungo le aree costiere, mentre altrove avremo cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Molto nuvolose saranno anche le ore serali e notturne anche se comunque non sono previste precipitazioni. Temperature in netto calo con valori al di sotto delle medie stagionali e venti moderati da ovest.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica inizierà invece con una mattinata meno variabile su tutto il territorio con cieli localmente ancora nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Netto miglioramento previsto invece nelle ore pomeridiane e serali con ampie schiarite e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie e localmente molto fresche per il periodo specie durante le ore notturne e venti variabili.