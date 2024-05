Tropea, la rassegna letteraria “Andromeda” accoglie lo scrittore Carmine Abate -Video

di Saverio Caracciolo

Nei giorni scorsi a Tropea, in occasione della rassegna letteraria “Andromeda” per il maggio dei libri 2024, il pubblico dei lettori ha avuto come ospite d’onore Carmine Abate, celebre scrittore di Carfizzi, ormai annoverato nel panorama internazionale e tradotto in più lingue, per presentare il suo ultimo romanzo “Un paese felice”.

Nella cornice della Cappella dei Nobili si è svolta nel pomeriggio la presentazione dell’opera con i relatori Rina Barillaro, docente degli studi superiori di Tropea, e Antonio Pagliuso, caporedattore della rivista Glicine, a moderare Dario Godano, presidente dell’Associazione Libertas, nonché direttore artistico dell’evento. Già nella mattinata, nell’aula magna del liceo scientifico Fratelli Vianeo, lo scrittore Abate ha incontrato gli studenti delle classi quarte del liceo scientifico e del liceo classico. Gli studenti hanno interagito con l’autore per parlare del suo romanzo e dei temi trattati, una manifestazione all’insegna del grande respiro culturale della nostra regione, che si articolerà ancora con altre presentazioni fino al 31 maggio.