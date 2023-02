Domani a Pizzo il derby tra la Lory Volley e la TodoSport

Si giocherà domani pomeriggio con inizio alle ore 17.30, presso il PalaArcobaleno di Pizzo, il derby di Serie C Femminile, tra le padrone di casa della LoryVolley e la TodoSport. Si incontrano due squadre che stanno ben facendo in questo campionato molto difficile, con la Todo che è impegnata a recuperare il punto che la distanzia dal primo posto, occupato da San Lucido e la LoryVolley, compagine napitina che al suo primo anno di Serie C occupa meritatamente il quarto posto. La TodoSport arriva da una facile vittoria casalinga, ottenuta sabato scorso contro Siderno, mentre la squadra di mister Davide Monopoli, è uscita sconfitta dal campo di della Costa Viola Bus, ma tra mille polemiche, giustificatissime per un arbitraggio poco avveduto. [Continua in basso]

Ma domani sarà una gara diversa, per entrambe le formazioni. La squadra di coach Iurkaro non può sbagliare assolutamente approccio, per non perdere più terreno e per evitare di fare entrare in gioco per la prima piazza anche Paola. Le padrone di casa invece vogliono difendere assolutamente la propria posizione da un possibile assalto di dell’Olio Santa Chiara, quinta soli due punti. Ecco perché ci saranno tutti gli ingredienti per poter assistere ad una gran bella partita, in un PalaArcobaleno traboccante di pubblico.