Pallavolo femminile, la Lory Volley Pizzo trionfa nel derby contro la Todosport Vibo Valentia

La terza giornata del campionato di Serie C sorride alle atlete di coach Monopoli che portano a casa i tre punti vincendo per 3 a 1 al PalArcobaleno

La terza giornata del campionato regionale di Serie C femminile ha messo di fronte, al PalArcobaleno di Pizzo, le padrone di casa della Lory Volley Marpesca Pizzo e le ragazze del Biscottificio Panificio Pesce Todosport di Vibo Valentia. Ad avere la meglio le ragazze di coach Monopoli che in quattro set si sono portate a casa i tre punti. Una parita molto bella nella quale le contendenti si sono date battaglia divertendo i presenti.

Nel primo set Pizzo va avanti nel punteggio, con le atlete del Panificio Biscottificio Pesce che non si danno per vinte e nel momento più importante mettono il turbo facendo un gran recupero. La Vecchia e compagne si aggiudicano il set e vanno sull’uno a zero. Poi pero’ le pizzitane rientrano in campo con maggiore determinazione approfittando anche di alcuni momenti di buio delle vibonesi. Dopo aver pareggiato i conti, Pizzo vince anche gli altri parziali e si aggiudica una vittoria più che meritata per 3 a 1.

Con questa vittoria la Marpesca continua il cammino a punteggio pieno e si prepara alla prossima sfida contro Cidue costruzioni.

Il tabellino

Marpesca Pizzo 3 – Panificio Biscottificio Pesce Todosport 1

Progressione set: 21/25 – 25/15 – 25/20 – 25/20 – 25/18

Marpesca Pizzo: Beltrando, Capocasale, Dardano, De Agazio, De Franco, Kliazovich, Mancuso, Oksyuk, Pagano, Sabato, Sarlo C, Sarlo G.

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Bregni, Lopez, Okoma, Biankina, Dodaro (L), Maccarone (L2), Polverino, Barbuto, Angilletta, Canzoneri, Carpinelli.

Arbitri: Eugenio Pultrone e Raffaele Donato.