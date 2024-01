Volley, 13esima vittoria per la Marpesca Pizzo: battuta Cidue costruzioni di Campo Calabro

Si conclude il girone di andata del campionato di serie C femminile e la Marpesca Lory Volley Pizzo centra il tredicesimo risultato utile battendo la Cidue Costruzioni di Campo Calabro per 3 set a zero. Un avvio di gara poco deciso e il risultato in bilico spingono mister Monopoli a gettare nella mischia Miriam Meleca attaccante giovanissima della squadra di casa. La nuova entrata mette a segno numerosi punti e cambia il volto della partita. Sarà lei a fine partita a portare a casa il premio di miglior giocatrice della gara. Da registrare anche la convocazione di Cloe Barbieri giovane libero proveniente dal settore giovanile. Dunque trentaseiesimo punto per la Marpesca su trentanove disponibili. Un ruolino di marcia impressionante che ricorda, chi è la rivale designata della capolista Callipo. Appuntamento sabato prossimo sempre in casa per il sestetto napitino contro la Stella Azzurra di Catanzaro per continuare ad inseguire non solo la prima della classe ma anche un sogno chiamato promozione.

LEGGI ANCHE: Volley femminile, Marpesca espugna il campo del Castrovillari

Volley femminile, netto 3 a 0 della Tonno Callipo nel derby contro Pizzo

Volley, la Marpesca Pizzo chiude il 2023 con un’altra vittoria