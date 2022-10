Pallavolo, derby amaro per Loryvolley battuta per 3 a 0 dalla Todosport

Termina 3-0 il match tra Todosport e Loryvolley tenutosi ieri a Vibo Valentia. La formazione napitina si ferma a tre vittorie consecutive, nonostante una buonissima prova offerta dalle ragazze del presidente Valentina Sarlo. Ma questa sera le padrone di casa, si sono dimostrare superiori e nei momenti topici della gara, hanno sfoderato grinta, carattere e tutta la loro maggiore esperienza. Tre set ben giocati, contro un’avversaria di rilievo come la Loryvolley. Per le napitine nulla è compromesso ed ora è tempo di riprendere a correre. Per la Todosport ora la situazione si fa davvero molto interessate e le ragazze di coach Iurlaro pian piano, hanno raggiunto una posizione importante in graduatoria. Certo il cammino è ancora molto ma molto lungo, in un campionato davvero difficile come quello di Serie C femminile. Le vibonesi quindi rilanciano le loro chiare intenzioni di voler lottare sino alla fine per poter ritornare in Serie B2. [Continua in basso]

Il tabellino

Todosport 3 – Loryvolley 0

Progressione set : 25/21 – 25/15 – 25/9

: 25/21 – 25/15 – 25/9 Todosport: Massara, La Gamba, Sorrenti, Flores, Dodaro V, Vinci M, La Vecchia, Barletta, De Luca, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L), Buonfiglio (L).

Massara, La Gamba, Sorrenti, Flores, Dodaro V, Vinci M, La Vecchia, Barletta, De Luca, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L), Buonfiglio (L). Loryvolley: De Agazio, Girifalco, Michienzi, Cannestracci, Ceravolo, Bellamace, Capocasale, Sergi, Pintimalli, Masullo, Sabato (L), Komarynska (L).

De Agazio, Girifalco, Michienzi, Cannestracci, Ceravolo, Bellamace, Capocasale, Sergi, Pintimalli, Masullo, Sabato (L), Komarynska (L). Arbitri: Donato e Donato di Lamezia Terme.

