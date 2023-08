Vasilisa Kliazovich è una nuova giocatrice della Lory Volley Pizzo

Firma anche la giovane promessa Bielorussa Vasilisa Kliazovich classe 2003 nativa di Minsk con la Marpesca Lory Volley Pizzo. La giovane atleta ha iniziato la sua carriera all’età di 9 anni facendo tutta la trafila dei campionati under e nazionali della Bielorussia conseguendo ottimi risultati sia in campo nazionale che internazionale in Ungheria, Russia, Slovacchia e Lettonia. Nel 2016 si trasferisce in Polonia giocando a Lodz per 3 stagioni. Successivamente arriva in Italia e viene da subito tesserata con la Reghion di Reggio Calabria. La scorsa stagione ha militato nel Villa San Giovanni in serie C dimostrando uno strapotere fisico ed un’ottima tecnica individuale. Opposta di ruolo e con esperienze già importanti a soli 20 anni la Kliazovich ha già un curriculum di tutto rispetto. «Vasilisa ha scelto la Marpesca Lory Volley Pizzo e la Marpesca Lory Volley Pizzo ha scelto Vasilisa – si legge in una nota -. Questo significa che sin dal primo incontro vi è stato un grande feeling che ha convinto entrambi che scegliersi a vicenda sarebbe stata la cosa giusta per tutti. Comunità d’intenti e grande voglia di dimostrare sono stati determinanti nella trattativa. Infatti la Kliazovich ha un grande desiderio di migliorarsi e puntare a divenire un perno nel roster della Marpesca». Mister Monopoli è certo che, nonostante la giovane età «Vasilisa è l’atleta giusta al posto giusto nel momento giusto». «Puntiamo molto su di lei e sul suo grande potenziale, abbiamo ragionevoli certezze che saprà contribuire agli ambiziosi risultati che la Società vuole ottenere quest’anno». Queste le parole di Gregorio Sarlo responsabile della comunicazione della società napitina. Lunedì 28 agosto la squadra si riunirà a Pizzo per l’inizio della preparazione e Vasilisa è attesa al cospetto di Capitan De Agazio per una nuova entusiasmante avventura.

