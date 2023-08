Todosport, per Karole Barletta arriva la riconferma

Dopo il turno di Bianca Lo Bianco, in casa Todosport arriva la riconferma anche per Karole Barletta. Classe 2006, cresciuta nel florido settore giovanile della società vibonese, è una atleta dotata di grande tecnica, attaccata ai colori sociali. Karole è un’altra freccia per il due tecnici Torchia e Iurlaro, che verrà sicuramente utilizzata nell’arco di questa stagione, in attesa che il ds Ceraso possa piazzare qualche altro colpo che renda questa rosa già forte ancora più competitiva. Infatti lo stesso dirigente, raggiunto telefonicamente dice: «Siamo ancora al lavoro che chiudere la squadra prima del ritiro pre campionato. Posso solo dire che non sono finite le sorprese».

LEGGI ANCHE: Todosport, per Bianca Lo Bianco arriva la riconferma Volley,

Elisa Darretta approda in casa Tonno Callipo Vibo: «Qui per crescere»

Serie C, la schiacciatrice Miriam Meleca passa alla Lory volley Pizzo