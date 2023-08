Todosport, per Bianca Lo Bianco arriva la riconferma

Erano stati giorni di apparente silenzio in casa Todosport Vibo Valentia, ma il direttore sportivo Luigi Ceraso, stava già trattando un rinnovo importante per la squadra arancioblù. Infatti arriva ora la notizia della meritata riconferma per un’altra vibonese, da sempre legata alla società vibonese, stiamo parlando di Bianca Lo Bianco. Classe 2002, 165 cm di altezza, nell’ultima stagione giocata in Serie C ha ricoperto il ruolo di secondo libero. Con ogni probabilità la stessa cosa dovrebbe accadere nella stagione che ormai è alle porte, dove la Todosport si cimenterà per la seconda volta nella sua storia nel campionato di Serie B2. La Lo Bianco è sinonimo di serietà e professionalità, perché ha sempre lottato e sudato per la maglia, dando il massimo. Coach Torchia ed il suo vice Iurlaro, avranno in mano un’atleta affidabile, che ha sposato per l’ennesimo anno il progetto Todo. Nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori novità circa la chiusura della nuova rosa.

