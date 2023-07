Terzo colpo di mercato per la Todosport, arriva Annalisa Mania

Terzo colpo di mercato per la Todosport. Dopo l’annuncio degli arrivi Antonella Briante e Milly Apruti, rispettivamente centrale/opposto e palleggiatrice, un nuovo acquisto per la società vibonese. Si tratta del centrale Annalisa Mania. Nata a Siracusa nel 2004, nonostante la giovane età ha sulle sue spalle esperienze importanti fatte sui campi della Sicilia. A 14 anni ha giocato in Serie D con l’Holimpia di Siracusa, due anni dopo si è traferita a Catania nella VolleyValley nel campionato di B2. Passata a Modica, si è laureata campionessa provinciale con l’Under 18 e l’under 19, disputando anche il campionato di Serie C. Lo scorso anno sempre con la PVT Modica ha giocato nel campionato di Serie C siciliano, conquistando la promozione in B2. Le aspettative sono alte: «Sono felicissima per questo mio trasferimento lontano dalla mia Sicilia, perché ho sempre desiderato confrontarmi con realtà diverse. Ho scelto la Todosport- commenta – perché è stata la società che mi ha dato questa possibilità ed in particolare mi ha colpito il progetto. Qui si vogliono includere tante atlete giovani nella rosa. Mi auguro di trovare un ambiente familiare, come mi è successo in questi anni, e di poter crescere ancora con questa nuova esperienza».

