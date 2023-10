Volley, la Todosport Vibo presenta ufficialmente la nuova rosa

Al PalaBorsellino, sede delle gare del prossimo campionato di Serie B2 Femminile, si è tenuta la presentazione ufficiale alla stampa, tifosi ed autorità, della nuova rosa della TodoSport Vibo Valentia. Una serata di festa che ha coinvolto tantissime persone, che hanno voluto dimostrare il proprio affetto, ad una società che piano piano si è fatta strada in un panorama pallavolistico prima regionale e poi nazionale, non senza sacrifici. La serata, presentata dalla giornalista Rosita Mercatante, ha registrato gli interventi del presidente del Consiglio comunale Rino Putrino e quello del consigliere delegato allo sport Antonio Schiavello, che si sono impegnati affinché si possa installare la segnaletica stradale per il Palazzetto dello Sport. Dopo i saluti di rito, lo staff tecnico che parlato del campionato, che nasconde più insidie. Tutti i presenti hanno evidenziato la bontà del progetto della società vibonese, che diffonde su tutto il territorio i sani valori dello sport, facendo leva solo ed esclusivamente sull’impegno e la passione di tutti coloro i quali collaborano senza ricevere sostentamenti economici. Poi è stata la volta delle vere protagoniste della serata le ragazze che sin da questo fine settimana, saranno impegnate nella nuova avventura del campionato.

LEGGI ANCHE: Volley Vibo, nuovo acquisto per la Todosport: arriva Lauretta Okoma

Todosport, per Karole Barletta arriva la riconferma

Todosport, per Bianca Lo Bianco arriva la riconferma