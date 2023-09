Volley Vibo, nuovo acquisto per la Todosport: arriva Lauretta Okoma

Arriva un altro colpo in casa Todosport, in questo volley mercato estivo. Infatti, il direttore sportivo della società vibonese ieri sera ha strappato il sì di una nuova atleta. Si tratta della Italo nigeriana

Lauretta Okoma. Nata Makurdi Benne, ma residente a Caltanisetta, 182 cm di altezza. La ragazza ricopre il doppio ruolo di centrale – opposto. Fisico imponente, tecnicamente forte, tra le sue

migliori doti una buonissima battuta, ottimo attacco sia da posto quattro, tre e due. Lauretta sarà un’altra freccia importante che si inserirà nella faretra del duo tecnico Torchia – Iurlaro e che darà

una grande mano in un campionato lungo e difficile come quello di B2. A tal proposito bisogna ricordare che già da due settimane le ragazze stanno lavorando sia in palestra pesi che presso la struttura del “PalaBorsellino“ che sarà il palcoscenico in cui la Todosport, giocherà le sue gare

interne. “Con l’arrivo di Lauretta Okoma – dichiara il ds Luigi Ceraso – si completa la rosa della nostra

squadra. Siamo contenti per quello che abbiamo fatto e per come la rosa è stata composta. Sappiamo che ci aspetta una stagione molto difficile, ma abbiamo fiducia in questa rosa e nel nostro staff”.

LEGGI ANCHE: Calcio, vittoria della Vibonese: ottimo inizio al “Luigi Razza”