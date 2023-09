Calcio, vittoria della Vibonese: ottimo inizio al “Luigi Razza”

Vibonese-Gioiese 2-0. Vittoria dei rossoblù al “Luigi Razza”. Inizia così il debutto in Campionato per la Vibonese “con il piede giusto; – fa sapere la società – il match lo spacca subito Ciotti che al 1’ del primo tempo firma il vantaggio. Il numero 99 si ripete al 17’ del secondo tempo della ripresa quando chiude gioco, partita e incontro”. Si chiude dunque, tra meritati applausi per la Vibonese, la prima di questo Campionato tutto da vivere.

Marcatori: Ciotti (Vibonese) al 1’ primo tempo e al 17’ del secondo tempo

Vibonese: Del Bello, Baldan, Tandara (dal 21’ s.t. Furina), Convitto,

Onraita, Malara (dal 12’ s.t. Divittorio), Staropoli (dal 12’ s.t.

Castillo), Gaeta, Scavone, Larosa (dal 40’ s.t. Esposito), Ciotti (dal

26’ s.t. Iuliano). (Polidori, Lorenzo, La Gamba, Ordonez). Allenatore Buscè

Gioiese: Ianni, Di Leo, Ruffino, Monteleone, Orazzo, Toskic (dal 36’

s.t. Basile), Baumwollspinner, Belluzzi (dal 15’ s.t. Ficarra), Mateucci

(dal 36’ s.t. D’Aleo), Guerrisi, Romano. (Ammirati, Vigliani, Musolino,

Ganassi, Rizzo, Inzerillo). Allenatore Caridi