Volley, seconda sconfitta consecutiva per la Todosport che cade in casa contro Modica

Seconda sconfitta consecutiva per la Todosport che cade in casa contro Modica, squadra che ha dimostrato di essere in grado di disputare un ottimo campionato. Una partita a senso unico, quella che si è giocata al PalaBorsellino, nella quale le ragazze di Claudio Torchia hanno messo in campo tutto quello che avevano dentro, senza però purtroppo riuscire a portare a casa dei punti. Modica si è dimostrata una squadra molto forte e ha avuto vita facile contro una Todo che è parsa in rodaggio. Diverse atlete stanno ora superando degli acciacchi fisici che ne hanno condizionato la preparazione. Primo set quasi equilibrato, mentre negli altri due le siciliane hanno chiuso con il medesimo punteggio 9-25, 9/25, legittimando il dominio visto durante le fasi del gioco. La Todo avrà davanti a se tutte altre possibilità per riprendere il cammino verso la salvezza.

Il tabellino

Todosport 0 – Ssd Pvt 3

Progressione set: 17/25 – 9/25 – 9/25

Todosport: Apruti, Okoma, La Gamba, Sorrenti, Mania, Napolitano, Barletta, Dodaro V, Lopez, La Vecchia, Briante, Montalbano, Dodaro M (L1 ), Lo Bianco (L2 ).

Apruti, Okoma, La Gamba, Sorrenti, Mania, Napolitano, Barletta, Dodaro V, Lopez, La Vecchia, Briante, Montalbano, Dodaro M (L1 ), Lo Bianco (L2 ). Ssd Pvt: Meniconi, Lo Iacono, Mollica, Liguori, Lucescul, Carnazzo, Brioli, Ferrarini, Gambini, Valenti, Ferrantello (L1 ), Bellassai ( L2 ).

Meniconi, Lo Iacono, Mollica, Liguori, Lucescul, Carnazzo, Brioli, Ferrarini, Gambini, Valenti, Ferrantello (L1 ), Bellassai ( L2 ). Arbitri: Claudia Durante di Serrastretta Giovanni Notaro di Lamezia Terme

Claudia Durante di Serrastretta Giovanni Notaro di Lamezia Terme Vibo Valentia

