Volley, il Panificio Pesce Todosport in cerca di conferme sfida in casa domani la New Fidelis di Capo Calabro

Dopo aver conquistato tre punti importantissimi su un terreno di gioco difficile come quello di Marina di Gioiosa, il Panificio Pesce Todosport si appresta ad affrontare in casa domani, sabato, alle ore 18.30 la New Fidelis Volley di Campo Calabro. Squadra che viaggia a metà della graduatoria ma che, come al solito, andrà affrontata con la massima collaborazione e con la giusta cattiveria agonistica per avere la meglio. Una rosa da prendere con le molle, che può dare fastidio a qualsiasi avversario e che si presenterà a Vibo Valentia con il chiaro intento di mettersi in bella mostra davanti alla capolista, alla quale concederà poco o nulla.

La settimana in casa Panificio Pesce è stata molto tranquilla, intervallata dall’impegno di campionato contro il Marina di Gioiosa, affrontato e superato con slancio dal Okoma e compagne. Da qui tanti spunti positivi per il coach Iurlaro, che ha visto in campo una squadra come al solito cattiva ed in forma fisica splendida, nonostante venisse dalle vacanze natalizie e che è scesa in campo con un solo obiettivo in testa: la vittoria. Anche domani ci sono in palio tre punti pesanti e importanti che permetterebbero al Panificio Pesce di rimanere saldamente in testa, tenendo lontane le altre avversarie. Un’esortazione particolare ai tifosi, che è quella di riempire le tribune del Pala Borsellino per spingere le ragazze in Arancioblu in questo rush di campionato importantissimo.