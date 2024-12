Volley, trasferta a Reggio Calabria per il Panificio Pesce Todosport

Coach Iurlano carica la squadra e chiede massima attenzione: «Abbiamo lavorato tanto e sarebbe un peccato gettar via tutto per una disattenzione»

Impegno lontano da casa per il Panificio Pesce Todosport che domani pomeriggio farà visita alla Elio Sozzi Reggio Calabria. La squadra reggina è ultima in graduatoria con zero punti ma in questo girone di ritorno cercherà di risalire la china e invertire il trend negativo dei risultati.

Sulla carta quindi una gara tutto sommato facile per Lavecchia e compagne che in settimana non hanno mollato un secondo né in palestra pesi agli ordini del preparatore Fisico Falduto, né tantomeno sul terreno di gioco, ottemperando in tutto e per tutto ai dettami di coach Vito Iurlaro.

Panificio Pesce è primo in classifica e, avversarie permettendo, punta a mantenere la vetta. Ma il conseguimento di tale obiettivo passa anche da queste gare che, pur sembrando poco ostiche, nascondono tante insidie.

Il coach, anche in occasione di quest’ultima sfida, chiede massimo impegno: «Affronteremo il fanalino di coda Elio Sozzi – dice Iurlaro – ma ciò non deve farci pensare che i tre punti siano già in classifica. Chi pensa questo si sbaglia davvero. In settimana abbiamo lavorato tanto e sarebbe un peccato gettare via tutto per una disattenzione. Vogliamo arrivare alla prossima gara interna contro Pizzo, che rimane l’avversaria da battere, nel miglior modo possibile, sia a livello fisico che mentale».