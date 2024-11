Volley, tre punti d’oro per la Todosport: battuta a Catanzaro la battagliera Stella Azzurra

Tre punti d’oro per il Panificio biscottificio Pesce Todosport, che vince 3-1 a Catanzaro contro Stella Azzurra e continua a volare in classifica. Le catanzaresi hanno dimostrato tutto il loro valore in campo, dando battaglia e mettendo a dura prova la formazione vibonese. Quattro set avvincenti che alla fine hanno premiato la maggiore caparbietà di La Vecchia e compagne che non hanno mai mollato la presa.

Dopo aver vinto il primo set in maniera agevole, il Panificio Biscottificio Pesce ha affrontato le padrone di casa rientrate in campo con la voglia di dare filo da torcere. Pareggiati i conti, le gialloblù hanno ottenuto un 1-2. Il quarto set in un primo momento ha visto primeggiare la formazione ospite, poi la reazione della Stella Azzurra ha appianato il risultato. Ai vantaggi hanno avuto la meglio le vibonesi che hanno potuto festeggiare i tre punti.

Il tabellino