La Tonno Callipo volley femminile concede il bis contro Catanzaro

Con una bella e rumorosa cornice di pubblico giallorosso, la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia brinda all’esordio interno al PalaValentia con una netta vittoria per 3-0 (parziali 25-10, 25-16, 25-12) in un’ora ed un quarto di gioco. Capitan Vinci e compagne bissano l’affermazione dell’esordio a San Giovanni e superano Catanzaro, mostrando solo qualche calo di tensione soprattutto nelle parti iniziali di secondo e terzo set. Un potenziale davvero importante quello della Callipo, che non potrà che migliorare da qui in avanti, consapevoli che ancora servirà lavorare sia per coach Boschini che per le ragazze in palestra. Tutta la squadra giallorossa ha disputato un buon match, anche con individualità di spicco con l’ottimo capitano Denise Vinci autrice di 11 punti (di cui tre ace); quindi la top scorer del match Milazzo con 14, Piarulli (10) e Martina Vinci (8).

Coach Boschini schiera la diagonale Salimbeni-Piarulli; quindi al centro Macedo; in banda Denise Vinci e Milazzo, con Darretta libero. Poca storia nel primo set per la Tonno Callipo che gestisce a proprio piacimento il gioco. Dopo un’iniziale parità (2-2), le giallorosse iniziano a macinare gioco e vantaggi tanto da costringere Fiorini coach ospite a chiamare il primo time out quasi subito (7-2). Nelle fasi iniziali la spinta arriva da Milazzo e Denise Vinci, rispettivamente 4 e 7 punti nel primo parziale. Catanzaro oppone poca resistenza (16-7) con coach Fiorini che utilizza anche il secondo ‘tempo’, ma contro questa Callipo c’è ben poco da fare. Piarulli da posto-2 e capitan Denise Vinci con due ace, scavano il solco irrecuperabile (22-9) per le ospiti. Preziosa anche Macedo dal centro che guadagna il set-point, finalizzato poi grazie ad un attacco out dell’ospite Dolce. Si chiude così 25-10, parziale alquanto eloquente della superiorità della Callipo.

Nel secondo set la Callipo cala l’intensità, aspetto sottolineato da coach Boschini già all’esordio negli ultimi parziali. Così Catanzaro prende coraggio e mantiene il parziale in equilibrio (6-6, 12-12) grazie anche alla buona reattività di Galea e Dolce. Vibo non demorde però, riorganizza idee e gioco, ma soprattutto inizia a non far cadere palloni ‘semplici’, aumentando in concentrazione ed intensità. La spinta arriva da una brava Martina Vinci dal centro, in questo set 5 punti per lei, mentre Milazzo (18-12) e Denise Vinci (20-12) nella parte finale iniziano a trovare i giusti varchi nella difesa ospite. Catanzaro nulla può contro la maggiore forza delle giallorosse, che si portano sul doppio vantaggio grazie ad un primo tempo di Macedo (25-16). 2-0 e gara ormai in discesa per la Callipo.

Nel terzo set parte male la Callipo che commette qualche errore in ricezione ed il 5-2 per le ospiti obbliga coach Boschini a chiamare il suo primo time out del match. Da qui in poi ‘torna’ in campo la vera Callipo, quella concentrata e reattiva, che sa di non dover mollare mai in concentrazione. Milazzo, Martina Vinci anche con un ace oltre al punto-vittoria, ed una buona regia della subentrata (sull’11-9) Giorgia Fiorini (al di là della rete c’era papà Giuseppe) che ci teneva a far bella figura di fronte alla sua ex squadra, consentono alla Callipo di riprendere le redini dell’incontro (15-10, 22-12, questo vantaggio proprio con un muro di Fiorini) e di condurre in porto la seconda vittoria di fila del campionato, buon viatico per il match di sabato prossimo sempre al PalaValentia contro Pizzo.

Sorridente coach Boschini della Callipo a fine gara, anche se c’è da evitare qualche calo di concentrazione nel secondo parziale e soprattutto ad inizio del terzo: “Infatti – ammette il tecnico giallorosso – cosi come all’esordio siamo partiti un po’ lenti però a differenza di San Giovanni siamo riusciti, dopo i primi dieci punti, a carburare meglio e ad imporre il nostro gioco, quindi c’è stato un miglioramento ma certo dobbiamo partire fin dall’inizio con la giusta mentalità e con la consapevolezza di essere una squadra che vuole puntare in alto”. Spazio anche a Giorgia Fiorini in regia ad un certo punto? “Sì, giustamente Giorgia sentiva molto questa partita, contro la sua ex squadra allenata dal suo papà, quindi mi sembrava giusto, anche per l’impegno che ci sta mettendo negli allenamenti riconoscerle il bel lavoro che sta facendo e darle la possibilità di esprimersi contro molte sue ex compagne. Sono contento – sottolinea il tecnico – per la risposta dalla panchina anche da parte di Martina Vinci, Landonio, Suelen sono state tutte positive, e questa dovrebbe essere la nostra arma in più”. E sabato prossimo ancora in casa con Pizzo, forse primo vero esame? “Sicuramente – conclude Boschini – anche perché ci sono state tante dichiarazioni, vediamo il campo cosa dirà”.

