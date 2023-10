Tonno Callipo volley Vibo femminile, il capitano Vinci: «Giocheremo sempre per vincere»

Percorso netto con tre vittorie nel precampionato per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia che domenica esordirà per la prima giornata del campionato di Serie C femminile. Il capitano Denise Vinci fa il punto della situazione, con una panoramica a 360 gradi in vista dell’esordio a San Giovanni in Fiore. «La prima di campionato ci vede affrontare una squadra che milita nel campionato di Serie C da qualche anno, e dunque conosce bene la categoria – sostiene Vinci -. La affronteremo col giusto piglio, cercando di mettere in campo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per portare a casa il risultato». Sulla condizione fisica della squadra il capitano dice: «La preparazione e soprattutto i test svolti sono serviti ad amalgamare ulteriormente il gruppo. Abbiamo disputato tre buone amichevoli però il cammino è ancora lungo e le prospettive di crescita del gruppo sono decisamente ampie e positive». Coach Boschini e anche la società non hanno nascosto che si parte per vincere. Anche il capitano ci crede: «Abbiamo chiaro in mente l’obiettivo da perseguire. Tuttavia, sostengo che l’importante sia percorrere il cammino con la stessa umiltà che ci ha viste arrivare, dunque con lo stesso impegno e dedizione messe a disposizione di tutti fin dal primo giorno». Sulle altre squadre che prenderanno parte alla competizione Vinci afferma: «Non abbiamo approfondito gli altri roster, immaginiamo però un campionato in cui ci daremo battaglia per il vertice. Affronteremo ogni gara preparandoci al meglio in palestra, non ci saranno distinzioni in base all’avversario. Penseremo invece a lavorare sodo con l’obiettivo di ottenere il massimo». Poi una chiosa finale sui tifosi: «Il pubblico giallorosso è un sogno! E come tutti i sogni deve essere coltivato in campo, affinché si possa meritare il loro sostegno. Contiamo molto nel loro supporto, faremo in modo che la fiducia nasca da sé. Possiamo sostenere con fermezza che faremo di tutto per non deluderli!».

