Serie B, la Tonno Callipo Volley cede a Palermo dopo una buona partenza

Perde la Tonno Callipo dopo aver gettato alle ortiche il primo set. I giallorossi infatti, sempre in vantaggio (8-6, 16-13, 21-17) hanno pure fallito tre set-point. Dopo il vantaggio 22-19, Vibo ha mostrato qualche lacuna in ricezione e Palermo ne ha approfittato, chiudendo alla prima occasione sul 28-26 e forzando dai nove metri, con 8 ace totali.

La squadra di Piccioni sembra accusare il colpo sul piano mentale dopo quel primo set e non si ritrova più. Anzi nel secondo parziale, i giallorossi all’inizio appaiono ancora nel match 7-8, 15-16, mollando poi nella parte finale 16-21 e fino al 19-25 per gli ospiti. Poca storia nel terzo set fino al 7-8. La Tonno Callipo cede in stimoli e concentrazione e Palermo passa a condurre 16-11 e 21-12, chiudendo senza difficoltà set ed incontro. Palermo ben orchestrato dal regista Galia, autore di ben 9 punti di cui 4 ace. Coach Piccioni era partito con la diagonale Guarascio-Cimnino; al centro Mirabella e Saragò, in banda Iurlaro e Mille, libero Cugliari, operando poi diversi cambi. In classifica Vibo resta in ottava posizione con 22 punti, mentre accorcia a -7 Fiumefreddo terzultimo, che ha battuto Bisignano 3-0. Prossimo turno di riposo per la Tonno Callipo, che riprenderà sabato 27 ospitando la Ciclope Bronte.